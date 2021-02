कृति ने फिल्म बच्चन पांडे को दिया ‘फाइनल टच’

मुंबई, (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन ने अपनी आगामी फिल्म के सेट से अक्षय कुमार-स्टारर फिल्म ‘बच्चन पांडे’ की सेट से बिहाइंड द सीन पोस्ट की। कृति ने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की, जहां वह शीशे के सामने खुद को संवारती नजर आ रही हैं। उन्होंने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, “फाइनल टच। एक्शन के कुछ क्षण पहले। जहां मैं अभी भी खुद को बीट तर रही हूं, वहीं मायरा रो भी बीट कर रही।” अभिनेत्री कृति सैनन और जैकलीन फर्नांडीज के साथ अक्षय ने हाल ही में जैसलमेर में फिल्म की शूटिंग शुरू की। मार्च तक शूट जारी रहेगा। टीम को गडीसर झील और जयसालकोट जैसी जगहों पर शूटिंग करने की उम्मीद है। View this post on Instagram A post shared by Kriti (@kritisanon) फरहाद सामजी के निर्देशन में अक्षय ने एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई, जो एक अभिनेता बनने की इच्छा रखता है, जबकि कृति एक पत्रकार की भूमिका निभाती है, जो निर्देशक बनने की इच्छा रखती है। फिल्म में अरशद वारसी भी नायक के दोस्त के रूप में हैं।