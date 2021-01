जानिए कब रिलीज होगी अक्षय कुमार की ‘बच्चन पांडे’

मुंबई, 23 जनवरी (आईएएनएस)| अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बच्चन पांडे अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होने वाले हैं। अभिनेता ने एक इंस्टाग्राम और ट्वीटर पोस्ट में इसकी पुष्टि की है। शेयर तस्वीर में वह बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं, उनकी एक आंख अलग की चमकती हुई दिखाई दे रही है, जबकि उनकी बियर्ड और गले का चैन विलेन का लुक दे रहा है। अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा, “उसका बस एक लुक ही काफी है। बच्चन पांडे रिलीज हो रही है 26 जनवरी 2022 को।” His one look is enough! #BachchanPandey releasing on 26th January, 2022! #SajidNadiadwala @farhad_samji @kritisanon @Asli_Jacqueline @ArshadWarsi @NGEMovies pic.twitter.com/ZFiPPJax7R — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 23, 2021 अभिनेत्री कृति सनोन और जैकलीन फर्नांडीज के साथ अक्षय ने बुधवार को जैसलमेर में फिल्म की शूटिंग शुरू की। मार्च तक शूट जारी रहेगा। टीम को गडीसर झील और जयसालकोट जैसी जगहों पर शूटिंग करने की उम्मीद है। फरहाद सामजी के निर्देशन में, अक्षय ने एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई है, जो एक अभिनेता बनने की इच्छा रखता है, जबकि कृति एक पत्रकार की भूमिका निभाती है, […]