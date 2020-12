क्रिसमस पर प्रिटी जिंटा की क्या है विश, देखें ये प्यारा सा वीडियो संदेश

मुंबई, 25 दिसंबर (आईएएनएस)| क्रिसमस के अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जहां उन्होंने अपने प्रशंसकों को घर में रहने, सुरक्षित रहने और बचकाना व्यवहार करने की सलाह दी। प्रीति ने अपने सत्यापित ट्विटर अकाउंट से कहा, “सभी को क्रिसमस की मुबारकबाद। विश्वास नहीं हो रहा कि यह वर्ष अंतत: अब समाप्त हो रहा है। आशा है कि सबसे बुरा दौर हमारे पीछे छूट गया है और अगला वर्ष खुशहाल और सकारात्मक होगा। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बचकाना व्यवहार करते रहें। आप सभी को प्यार।” View this post on Instagram A post shared by Preity G Zinta (@realpz) अभिनेत्री ने एक वीडियो भी साझा किया, जहां उन्होंने सभी को महामारी के लिए आवश्यक सावधानी बरतने के लिए कहा। प्रीति ने कहा, “2020 हर किसी के लिए एक कठिन वर्ष रहा है। अच्छी खबर यह है कि यह अंतत: समाप्त हो रहा है। मैं आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां और अच्छी सेहत की कामना करती हूं। कृपया बाहर मत जाइए और अगर […]