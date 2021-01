जानिए किस बात के लिए की अक्षय कुमार ने तापसी पन्नू की तारीफ

मुंबई, (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को अभिनेत्री तापसी पन्नू के करियर में वृद्धि पर गर्व है। स्टार की तारीफ शनिवार को तापसी द्वारा ‘बेबी’ के पोस्टर ट्वीट करने के बाद आया। अभिनेत्री ने ट्वीट में लिखा, “डियर कलाकारों, मिनटों की संख्या से फर्क नहीं पड़ता है बल्कि उन मिनटों में आपने क्या प्रभाव डाला है उससे फर्क पड़ता है। 7 मिनट जिन्होंने मेरी जिंदगी को रुख सही दिशा में कर दिया। आपकी नाम शबाना।” Dear actors, Number of minutes don’t matter, the impact u leave with what u do in those minutes …… matters 🙂 7 minutes that changed the direction of tide for me FOR GOOD. Yours truly ,Naam Shabana 😉@neerajpofficial 🙏🏼@ShitalBhatiaFFW @akshaykumar pic.twitter.com/H6A2ZhFLBO — taapsee pannu (@taapsee) January 23, 2021 अक्षय ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, “बिल्कुल, आपके पास जो है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तुम पर और तुम आगे जो करोगी उस पर फख्र है।” Absolutely! Always make the most of what you have…proud of you and your onwards and upwards journey 🙂 https://t.co/c2tnYDtmu4 — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 23, 2021 नीरज […]