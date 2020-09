जानें कपिल शर्मा एक एपिसोड की कितनी फीस लेते हैं

जब भी कॉमेडी की बात आती है तो सबसे पहले कपिल शर्मा का नाम लिया जाता है। कपिल शर्मा फिलहाल ‘द कपिल शर्मा शो’ को होस्ट और चला रहे हैं और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ हमेशा से लोगों के लिए चर्चा का विषय रहा है। कपिल शर्मा शो का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। कपिल शर्मा शो में उदित नारायण एक मेहमान के तौर पर आए थे और काफी मौज-मस्ती करते हुए दिख रहे थे। उदित नारायण ने कहा कि कपिल शर्मा एक एपिसोड के लिए एक करोड़ रुपये लेते हैं। इस बात पर कपिल शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में उनकी फीस पर चर्चा शुरू हो गई। आपको बता दें कि कपिल शर्मा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वालों की सूची में हैं। View this post on Instagram #uditnarayan @adityanarayanofficial n #deepanarayan in #thekapilsharmashow tonight 🤗🙏 @sonytvofficial #tkss #comedy #fun #laughter #singing #music A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma) on Oct 12, 2019 at 7:35am PDT […]