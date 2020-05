किंग खान को बड़े पर्दे पर उनके प्रशंसक मिस कर रहे हैं। शाहरुख के प्रशंसकों ने अब सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया है। शाहरुख खान लंबे समय से बड़े पर्दे से गायब हैं इसलिए उनके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर #WeMissSRKOnBigScreen ट्रेंड शुरू क‌िया है। जिससे वह यह दिखाना चाहते हैं कि शाहरुख अपनी फिल्मों से वापसी करें। किंग खान के प्रशंसक चाहते हैं कि शाहरुख जल्द ही अपनी फिल्म की घोषणा करें।

कुछ महीने पहले रिलीज हुई शाहरुख की फिल्म ‘जीरो’ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इससे पहले शाहरुख की कई फिल्मों को दर्शकों ने नकार दिया था। फिल्म ‘जीरो’ के बाद शाहरुख ने कोई फिल्म साइन नहीं की है। हाल ही में किंग खान और उनके बेटे आर्यन खान एनिमेटेड फिल्म के लिए वॉइस ओवर करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस परियोजना में, शाहरुख और उनके बेटे ने मेन किरदार को आवाज दी है। इस एनिमेटेड फिल्म को दर्शकों से काफी दिलचस्पी मिल रही है।

#WeMissSRKOnBigScreen

Swades

What a movie it was and a way ahead of its time.

This is the movie with one of the best music and it spoke the grassroot realism of the society

Please come back soon with a bang pic.twitter.com/pdAiknNjqd

