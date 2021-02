किम कार्दशियन ने टाई-अप बिकिनी में खुद को किया फ्लॉन्ट

लॉस एंजेलिस, 4 फरवरी (आईएएनएस)| रिएलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियन ने सोशल मीडिया में अपनी एक तस्वीर साझा कीं, जिसमें वह टाई-अप बिकिनी में अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट करती नजर आईं। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस तस्वीर में किम बेज कलर के स्विमवेयर में अपने फिगर को फ्लॉन्ट करती दिखीं। अपने लुक को कम्प्लीट करने के लिए उन्होंने सनग्लासेस पहन रखा था। View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) तस्वीर को कैप्शन देते हुए किम ने लिखा, “उम्मीद करती हूं कि आपका दिन अच्छे बीते।” इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किम की बहन क्लोई ने लिखा, “अब बिताऊंगी।” सिंगर बेबी रेक्सा ने लिखा, “वाओ।” किम फिलहाल अपनी बहन क्लोई, कॉर्टनी और काइली के साथ तुर्क्‍स एंड कैकोज आइलैंड्स में छुट्टियां बिता रही हैं, जहां काइली की बेटी स्ट्रॉमी ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया।