प्रेग्नेंट हैं करीना कपूर खान, परिवार में जल्द आएगा नन्हा मेहमान

मुंबई (ईएमएस)। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर खान के परिवार में जल्द ही एक और नन्हां मेहमान आने वाला है। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर पहले से चल रही थीं लेकिन अब सैफ ने खुद आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है, कि जल्द ही एक और नन्हा सदस्य उनके परिवार में जुड़ने जा रहा है। View this post on Instagram All I ever need… 🌎❤️ #FavouriteBoys #TakeMeBack A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan) on Jul 23, 2020 at 2:08am PDT मालूम हो कि करीना कपूर खान सैफ अली खान की दूसरी पत्नी हैं। सैफ की पहली पत्नी अमृता सिंह थीं जिनसे उनके दो बच्चे (सारा अली खान और इब्राहिम अली खान) हैं। करीना सैफ की दूसरी पत्नी थीं जिनसे अभी उनका एक बेटा है जिसका नाम तैमूर है। अब तैमूर को भाई मिलने वाला है या बहन ये जानने के लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा लेकिन सैफ-करीना के फैंस के लिए ये जाहिर तौर पर बड़ी गुड न्यूज है। मालूम हो कि आज सैफ की पहली बेटी सारा अली खान का बर्थडे […]