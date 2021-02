करीना कपूर ने फ्लॉन्ट किया अपना बेबी बंप, जानें क्या कहा?

मुंबई, 4 फरवरी (आईएएनएस)| अभिनेत्री करीना कपूर खान ने गुरुवार को प्रशंसकों के साथ एक बूमरैंग वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपनी गर्भावस्था के नौवें महीने में और मजबूत हो रही हैं। करीना और उनके पति, अभिनेता सैफ अली खान के घर जल्द ही दूसरा मेहमान आने वाला है। वीडियो में, करीना अपने दोनों हाथों को अपने बेबी बंप रखती हैं और इसे देखती हैं। साथ ही इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, “नौ महीने और मजबूत हो रही हूं।” View this post on Instagram A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan) करीना, अभिनेता सैफ अली खान के साथ अक्टूबर, 2012 में शादी के बंधन में बंधी थीं। दंपति के घर 20 दिसंबर, 2016 को पहला मेहमान तैमूर के रूप में आया था। अभिनेत्री ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपनी पहली पुस्तक ‘करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल’ पर काम कर रही हैं।