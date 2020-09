गावस्कर विवाद में कूदी कंगना, बोलीं – जब मुझे गाली दी गई तो चूप क्यों थी अनुष्का

ट्विटर पर संभल कर रहना ही बेहतर है। आप बिना सोचे-समझे यदि किसी पर टिप्पणी करते हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है।

भारत के पूर्व कप्तान सुनिल गावस्कर ने विराट कोहली के प्रदर्शन को लेकर अनुष्का शर्मा पर टिप्पणी की थी। उसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर बहुत ही निंदा की जा रही है। अनुष्का शर्मा ने इन्स्टाग्राम पर पोस्ट लिखकर सुनिल गावस्कर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। अब इस मामले में कंगना रनौत भी कूद पड़ी हैं।

कंगना ने ट्विट करते हुए कहा कि अनुष्का शर्मा तब चुप रहीं जब मुझे धमकाया गया और गालियां दी गई, किंतु आज इस प्रकार की स्थिति से उन्हें दो-चार होना पड़ा। मैं इस बात की निंदा करती हूं कि सुनिल गावस्कर ने उन्हें इस तरह से क्रिकेट में खिंचा, किंतु कुछ ही बातों पर फेमिनिजम दिखाना भी योग्य नहीं है।

बात यह है कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने कंगना पर विवादित टिप्पणी की थी। कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के साथ की थी, उसके बाद विवाद शुरु हो गया। उस समय कंगना लगातार शिवसेना पर निशाना साध रही थी। इसमें संजय राउत भी कंगना को जवाब दे रहे थे और ऐसे में उन्होंने कंगना पर विवादित टिप्पणी किया था।

#Anushka remained quiet when I was threatened and called Haramkhor but today the same misogyny coming to bite her, I condemn the fact that she was dragged in to cricket by #SunilGavaskar but selective feminism is equally uncool.

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 25, 2020