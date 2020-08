कंगना के बेबाक बोल, कहा – यदि नारकोटिक्स वाले बॉलीवुड की पड़ताल शुरू करें तो कई हस्तियों की पोल खुल जाए!

सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में हर दिन एक नया मोड़ लेकर आ रहे हैं। जांच टीम सुशांत से जुड़े हर पहलू और व्यक्ति की जांच कर रही है। अब ड्रग्स के दृष्टिकोण से जांच भी की जा रही है। इस मामले में कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे है। रिया चक्रवर्ती और कई अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग का मामला दर्ज किया गया है।

इस माहौल के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। कंगना रनौत ने बताया जब मैं नाबालिग थी। तब मेरे मेंटॉर इतने खतरनाक बन चुके थे। वह ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते थे ताकि मैं पुलिस के पास न जाऊं। जब मैं सफल हो गई और सबसे फेमस फिल्म पार्टियों में एंट्री मिलने लगी। तब मुझे उस भयानक दुनिया, ड्रग्स, अय्याशी और माफिया जैसी चीजों से सामना हुआ।’

I was still a minor my mentor turned tormentor used to spike my drinks and sedate me to prevent me from going to cops, when I became successful and got entry in to the most famous film parties I was exposed to the most shocking and sinister world and drugs,debauchery and mafia.

