कंगना ने ‘धाकड़’ में एक्शन सीन के लिए टीम को सराहा

मुंबई, (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म ‘धाकड़’ के लिए मेहनत करने वाली पूरी टीम की सराहना की। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर कोयले की खदान में हुए एक्शन सीन की एक वीडियो शेयर की, क्लिप में वह सीन की रिहर्सल करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, “ये मेरे टीम के लिए सराहना ट्वीट है। कोयले की खदान में एक्शन शूट के लिए इन्होंने लगभग महीनें भर से तैयारी की। मैं अपने अतिथि के रूप में एक आलसी रिहर्सल के लिए अपने चीफ रजी घाई के साथ पिछले कुछ दिनों से इस स्थान पर रह रही हूं।” This is an appreciation tweet for my team, they are prepping for months for an action sequence at coal mines, while I make my guest appearance there only for a lazy rehearsal our Chief @RazyGhai practically living at the location for past few days ( cont) 1/2 pic.twitter.com/NQfCYhdtsY — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 3, 2021 अभिनेत्री ने खदान से क्रू मेंबर की तस्वीरें भी शेयर कीं, वहीं एक वीडियो में कंगना को अपने एक्शन निर्देशकों […]