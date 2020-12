कंगना ने बिकिनी वाली अपनी पुरानी तस्वीर पोस्ट की

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने मैक्सिको ट्रिप को याद करते हुए बिकिनी पहनकर खिंचवाई अपनी पुरानी तस्वीर पोस्ट की। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वहा लाल बिकिनी पहने बीच पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। वह कैमरे की तरफ पीठ करके बैठी नजर आ रही हैं। इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “गुड मॉर्निग दोस्तो। मैं अपनी जिंदगी में जिस सबसे एक्साइटेड जगह पर गई, वह मैक्सिको है। खूबसूरत, लेकिन एक अप्रत्याशित जगह। मैक्सिको के छोटे से आइलैंड टुलुम से एक तस्वीर।” Good morning friends, one of the most exciting places that I visited in my life is Mexico, beautiful but an unpredictable place, here’s a picture from Tulum a little island in Mexico ❤️ pic.twitter.com/8b0M7ymMiX — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 23, 2020 फोटो शेयरिंग वेबसाइट पर इस तस्वीर को अब तक 539 हजार से भी अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। -आईएएनएस