ट्वीटर पर 1 मिलियन फोलोवर्स के क्लब में शामिल हुईं कंगना

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोत सोशल मीडिया पर काफी वोकल हैं। वे अपनी बातें बेबाकी से रखती हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वे ज्यादा मुखर हैं। उनके इसी तेवरों के कारण कई बार वे विवाद का केंद्र भी बन जाती हैं। लेकिन इन्हीं विवादों और चर्चाओं के बीच कंगना रनोत ने एक रिकॉर्ड बना लिया है। जी हां, ट्वीटर पर 1 मिलियन यानि 10 लाख फोलोवर्स वाले सेलिब्रिटियों की सूची में कंगना भी शामिल हो गई हैं। Fashion should be inclusive but what is the point of including others and excluding our own? True meaning of Nationalism is Nation first, our own first, also big cheers to my twitter family of 1 million ❤️ pic.twitter.com/zQw1nfrz8B — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 1, 2020 बता दें कि पिछले दो दिनों से कंगना की ट्वीटर टाइम लाइन पर उनके फोलोवर्स को लेकर भी चर्चाएं हुईं। एक फोलोवर ने कंगना को टैग करते हुए लिखा कि उनके फोलोवर्स की संख्या कम हो रही है। इसके जवाब में कंगना ने लिखा कि उन्होंने भी ऐसा कुछ नोटिस किया है। उनके 40-50 हजार फोलवर्स रोज कम […]