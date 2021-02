कंगना है दिलदार, अपने भाई-बहनों को गिफ्ट में दिए चार फ्लैट, इतने करोड़ खर्च किए

बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री कंगना रनौत फिलहाल अपनी आगामी फिल्म तेजस की शूटिंग में व्यस्त हैं। वह इस साल अपने प्रशंसकों के लिए बहुत सारी फिल्में ला रही हैं। कंगना की रानौत फिल्मों के अलावा उनकी निजी जिंदगी अक्सर चर्चा में रहती है। वह अपनी बहन रंगोली और परिवार के अन्य सदस्यों की वजह से भी चर्चा में हैं। वहीं कंगना और रंगोली एक-दूसरे का बहुत ख्याल रखती हैं। कंगना फिर से अपनी बहन रंगोली और परिवार की वजह से चर्चा में हैं। View this post on Instagram A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut) दरअसल कंगना रनौत ने बहन रंगोली, भाई अक्षत और दो चचेरे भाइयों को कई खास उपहार दिए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में आलीशान जगह पर आलीशान फ्लैट खरीदकर गिफ्ट में दिए है। इसकी जानकारी खुद कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। View this post on Instagram A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut) अभिनेत्री के करीबी सूत्रों के अनुसार कंगना रनौत अपने चार भाई-बहनों से बहुत प्यार करती हैं। किसी भी स्थिति में उनके साथ खड़ी रहती हैं। कंगना रनौत ने […]