कंगना ने पेश किया अपनी नई फिल्म का ‘धाकड़’ लूक

मुंबई, 8 फरवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोमवार को आगामी फिल्म धाकड़ में अपने किरदार एजेंट अग्नि का लुक पेश की। अभिनेत्री का कहना है कि यह भूमिका मृत्यु की देवी भैरवी का चित्रण है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर लुक शेयर की, शेयर तस्वीर में वह धाकड़ एक्शन सीक्वेंस को कैप्चर करती दिख रही है। अभिनेत्री मशीन गन और पिस्तौल से लैस है। उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, ” वे इसे अग्नि कहते हैं, जोकि काफी बहादुर है। मैं कहती हूं कि वह मेरी मौत की देवी भैरवी का चित्रण है। हैशटैग धाकड़।” View this post on Instagram A post shared by Kangana Ranaut (@kanganaranaut) धाकड़ एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो अर्जुन रामपाल को विरोधी रुद्रवीर के रूप में पेश करती है। फिल्म रजनीश रजी घई द्वारा निर्देशित है। इसे 1 अक्टूबर को रिलीज होने की उम्मीद है।