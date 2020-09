जोधपुर अदालत का आदेश, सलमान खान हाजिर हो!

View this post on Instagram

Being Human Clothing nay aaj mask launch kiya hai. Aur, hamara ek hi task, pehno aur pehnao mask. Jab aap ek mask kharidenge, apko hamari aur say ek mask free milega, jo aap khud zaroorat mando ko de sakte ho. Jab bhi bahar nikle, jaan ya anjaan logon kay saath, pehniye mask aur saath main saamajik doori, social distancing, banaye rakhiye. Yahan available hai – Being Human Clothing Stores aur beinghumanclothing.com pe @beinghumanclothing