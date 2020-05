शेखर कपूर को शरणार्थी जैसा लगता हैं भारत में रहना, जावेद अख्तर ने दिया करारा जवाब

प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर और बॉलीवुड फिल्म इन्दृस्ट्री के सहयोगी शेखर कपूर के बीच ट्विटर पर शीतयुद्ध की शुरुआत हो गई है। शेखर कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि वह उन बुद्धिजीवियों से डरते थे, जो सांप की तरह हैं और दशकों के विभाजन के बाद भी वे शरणार्थी महसूस कर रहे हैं।इस बयान के बाद गीतकार जावेद अख्तर ने उन्हें ट्विटर पर ही लताड़ दिया। उन्होंने ट्विटर पर शेखर कपूर को जवाब देते हुए 3-4 ट्वीट किए। जावेद अख्तर के अलावा अन्य ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने भी उन्हें आड़े हाथ लिया।

Started life as refugee of Partition. Parents gave everything to make a life for kids. Was always in fear of ‘intellectuals’. They made me feel insignicant. Small. Then suddenly embraced me after my films. I still fear them. Their embrace is like a bite of snake. Still a refugee. — Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 27, 2019

शेखर कपूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, भारत के विभाजन के समय एक शरणार्थी के रूप में अपने जीवन की शुरुआत। मेरे जीवन को बनाने के लिए मेरे माता-पिता ने सब कुछ त्याग दिया। मुझे हमेशा बुद्धिजीवियों से डर लगता है। उन्होंने हमेशा मुझे अधूरा और छोटा महसूस कराया और जब मेरी फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया, तो उन्होंने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। मुझे आज भी बुद्धिजीवियों से डर लगता है। बुद्धिजीवियों का मिलना सांप के काटने जैसा है। मैं आज भी शरणार्थी हूँ।

What do you mean by still a refugee Does it mean that you feel like an outsider n not an Indian n you don’t feel that this is your motherland .If in India you are still a refugee where will you not feel like a refugee ,In Pakistan? Cut this melodrama you poor rich but lonely guy — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) July 28, 2019

इस ट्वीट के बाद, गीतकार जावेद अख्तर ने जवाब दिया, “कौन से बुद्धिजीवियों का वर्ग है जो आपसे मुलाकात कर रहे हैं और आपको सांप के काटने के रूप में अनुभव हो रहा हैं?” यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो एक अच्छे मनोवैज्ञानिक से मिलने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।”

. Right in the beginning of his tweet he calls him self a refugee of the partition so the meaning of the word is decided . It is absurd to say that he feels a refugee among intellectuals . Refugee from where ? . It is all a fog of words to give a halo to a right wing mind set . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) July 28, 2019

इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पूछा, “एक शरणार्थी से आपका क्या मतलब है? क्या आप अभी भी भारत में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में रहते हैं?” क्या आपको नहीं लगता कि यह आपकी अपनी धरती है? यदि आप आज भी भारत में शरणार्थी हैं, तो आपको पाकिस्तान में शरणार्थी की तरह महसूस नहीं होगा?

.who are these intellectuals who embraced you and you found that embrace like a snake’s bite ? Shyam Benegal , Adoor Gopal Krishna , Ram chandra Guha ? Really ? . Shekhar saheb you are not well . You need help . Come on , there is no shame in meeting a good psychiatrist . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) July 28, 2019

No. It means once you are a refugee, you feel a gypsy. https://t.co/AQcnWh6cx1 — Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 28, 2019

इस ट्वीट के बाद जावेद अख्तर ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने शेखर कपूर को आड़े हाथ लिया। फिर शेखर कपूर ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें वे अपना बचाव करते हुए दिखाई दिए।