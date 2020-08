ईशान-अनन्या के Khali Peeli फिल्म टीजर को मिला 3 लाख से अधिक डिसलाइक, बहिष्कार की मांग

बॉलिवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर चर्चा जारी है। इस बीच रिलीज हुई खाली पीली फिल्म के टीजर को भी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। लोग परिवारवाद को लेकर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं और स्टार किड्स की फिल्मों का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। टीजर रिलीज होते ही लोगों द्वारा उसे डिसलाइक करने की मांग की जा रही है।

देखें टीजर :

टीजर रिलीज होने में अभी कुछ ही घंटे भर का बीता है और इसे 3.23 लाख से अधिक डिसलाइक मिल चुकी है। इसे लाइक करनेवाले सिर्फ 38000 ही हैं। अब लोग न सिर्फ इस टीजर को डिसलाइक करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही इसके बहिष्कार करने की भी मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर कई लोग इसे ट्विट करके इसका विरोध कर रहे हैं।

खाली पीली फिल्म में शाहिद कपूर का भाई इशान खट्टर और चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे लीड रोल में है। दोनों स्टार किड्स हैं, जिसे लेकर लोग इसका अधिक विरोध कर रहे हैं। इससे पहले संजय दत्त, आलिया भट्ट स्टारर फिल्म सडक़-2 के साथ भी ऐसा ही हश्र हुआ और ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोगों द्वारा डिसलाइक करने का सिलसिला शुरु हो गया और 10 लाख से अधिक लोगों ने इस ट्रेलर को डिसलाइक किया।

For me it’s doesn’t matter how good a film is..

Jab tk starkids movie me aate rahege

Tb tak ham:– #KhaaliPeeli pic.twitter.com/zHdsYw0G9t — Satyam Vishwakarma (@iam_satyamv) August 24, 2020

If this trailer is successful, Bollywood will think Sushant’s fans have forgotten his death. Are you with me?#KhaaliPeeli #KhaaliPeeliTeaser #CBIGrillCooperDoctors pic.twitter.com/o3NXj9PNxx — Epitomethinker (@Epitomethinker) August 24, 2020

I don’t understand ye ladki ne aisa kiya kya hai that she gets to work with @TheDeverakonda ?? She can’t even act and she’s gonna work with V.D?? #KhaaliPeeli #Struggler https://t.co/BflFtqyRKi — HereForSushi (@HereForSushi1) August 24, 2020

Another nepotistic disaster on the way. Total waste of money and resources. #KhaaliPeeli pic.twitter.com/5x9I9eOLht — Anand Rajoria (@nndcool) August 24, 2020

I do boycott this 100% full of #Nepotism film #KhaaliPeeli. #AaaThoo| People pls don’t forget to destroy this trailer also like #Sadak2 only. Let’s show public power to these filmwalas! https://t.co/brukCmsHgn via @YouTube — KRK (@kamaalrkhan) August 24, 2020

#KhaaliPeeli let them know what struggle really means. Before watching Bollywood films think about the face of SSR, how much pain he went through when they killed him. pic.twitter.com/JJR0vJHgv2 — Kukku (@Kukku25006110) August 24, 2020

खाली पीली की स्टोरी की बात करें तो इसमें अनन्या पांडे एक टपोरी युवती का किरदार निभा रही है। अनन्या ने अपने इस रोल की प्रेरणा आलिया के गली बॉय के पात्र सफीना से ली है। खाली पीली फिल्म को मकबूल खान ने डिरेक्ट किया है। इस फिल्म को अली अब्बास जफर और जी स्टुटियो ने साथ मिलकर बनाया है। ईशान और अनन्या फिल्म में एक-साथ पहली बार काम कर रहे हैं।