ईशा गुप्ता ने साझा की मोनोक्रोम तस्वीर, समुद्र तट पर खड़ी दिख रहीं!

मुंबई, 15 जनवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर खुद की तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अपनी परफेक्ट कव्र्स (फिगर) दिखाते हुए नजर आ रही हैं। ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक मोनोक्रोम तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह एक समुद्र तट पर खड़ी दिखाई दे रही हैं। शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, “फ्लो।” View this post on Instagram A post shared by Esha Guupta (@egupta) जन्नत 2, रूस्तम, कमांडो 2 और बादशाहो जैसी हिट फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाने वाली ईशा अक्सर अपने फैंस के लिए ग्लैमरस पोज में तस्वीर शेयर करती रहती हैं।