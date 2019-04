इरफान खान ने वापस लौट कर शेयर किया एक दिल छू जाने वाला नोट

हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अभिनेता इरफान खान ने ट्विटर पर एक नोट शेयर किया और भारत लौटने की पुष्टि की और अपने प्रशंसकों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इरफान, जिन्होंने मार्च 2018 में अपने न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर निदान के बारे में बताया था। लंदन में उनका इलाज चल रहा था।

इरफान ने अपने दिल छू देने वाले नोट में लिखा कि “शायद जीतने की कोशिश में हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं कि प्यार किया जाना कितना अहम होता है। हमारे बुरे हालात हमें यह याद दिलाते हैं।

जैसे मैं अपने जीवन के इन चरणों पर अपने पैरों के निशान छोड़ता हूं, मैं आपके असीम प्यार और समर्थन को प्राप्त करने के लिए आभार ज्ञापन करना चाहता हूं। इसने मेरी ठीक होने की प्रक्रिया में काफी सहायता की है।

इसलिए मैं वापस आपके पास आया, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हुं।”

इसे देख कर ना सिर्फ प्रशंसक बल्की फिल्म इंडस्ट्री के इरफान के साथ कार्य करने वाले लोग भी Emotional हो गए। इस पर कई लोगों ने उनका स्वागत किया और उनको प्रोत्साहित किया।

To welcome you back would mean acknowledging your absence. @irrfan you’ve been more present than ever before. Awaiting your rekindled magic with baited breath. May your brightest ever chapter begin…♥️🔥 https://t.co/M7XNTQv5AC

Welcome back @irrfank to the hearts where you are loved and where you belong. Thank You for showing us how bravely one can look at uncertainty in the eye. You’ve been missed (BIG GRIN) https://t.co/4w0n5IoQTo

— Kubbra Sait (@KubbraSait) April 3, 2019