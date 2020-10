पार्टी में यदि आप ड्रग्स लेने से मना करते हैं तो बॉयकॉट किया जाता है : अक्षरा सिंह

बड़े-बड़े बॉलिवुड की हस्तियों में ड्रग्स का चलन आम हो गया है। बॉलिवुड में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का केस जब से ड्रग्स एंगल की तरफ मुड़ी है तभी से इसमें बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज का नाम सामने आया है। रोज ड्रग्स को लेकर नए-नए नाम सामने आ रहे हैं और एनसीबी भी इस मामले की पूरी जांच कर रही है। इसमें दीपिका पादुकोण और सारा अली खान का नाम भी सामने आया है। सुशांत की पूर्व मैनेजर जया सहानी वॉट्सएप की चैट जैसे-जैसे लीक हो रही है, वैसे-वैसे बॉलिवुड के बड़े-बड़े एक्टर्स का नाम भी सामने आ रहा है। बॉलिवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने हाल ही में एक इन्टरव्यु में इन्डस्ट्री और ड्रग्स के संबंध में कई खुलासे किये हैं। View this post on Instagram Make each day the best day of life 💜 #desigirl #desiswag #godiskind #blessed #besimple #behumble #positive #aksharasingh #love #blessed #amazing #feel #simplegirl #simplicity #likeforlike #summer #nofilter #ootd #instafood #fun #loveyouall #happiness #blessed #spreadthelove💞💫💞 A post shared by Akshara Singh (@singhakshara) […]