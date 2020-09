मुझे गर्व है मैं किसान की बेटी, किसानों के लिये आवाज उठाएं : सपना चौधरी

हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आए दिन अपने डांस वीडियो डालती रहती हैं। सपना के इन सभी वीडियो को उनके फैंस द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। हाल ही में उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उनके इस वीडियो का कारण उनका डांस नहीं है। किसानों को लेकर उठाई आवाज अपने इस वीडियो में सपना ने सुशांत केस के बारे में बात करते हुए कहा कि, उन्हें सुशांत के केस में उन्हें न्याय दिलाने के लिए लोगों में देखी गई एकता की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि, लोगों के एक साथ आगे आने से ही सच सामने आ रहा है। उन्हें खुशी है को लोग नेपोटिज्म और ड्रग जैसे मामलों के खिलाफ आवाज उठा रहे है। View this post on Instagram आप सभी से विनती है हमारे अन्न दाता के लिए भी आवाज़ उठाएँ । A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary) on Sep 20, 2020 at 4:13am PDT हालांकि, इसके अलावा भी एक मुद्दा है जिसपर सभी को एक साथ आगे आना चाहिए। सपना ने […]