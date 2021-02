कॉमेडी नहीं, बल्कि ड्रामा में हूं माहिर : शरमन जोशी

Mumbai: Actor Sharman Joshi at the Bright Awards in Mumbai on Sept 25, 2018. (Photo: IANS)

नई दिल्ली, 2 फरवरी (आईएएनएस)| अभिनेता शरमन जोशी अपने फिल्मी करियर में ‘एक्सक्यूज मी’, ‘रंग दे बसंती’, ‘गोलमाल सीरीज’ और ‘3 इडियट्स’ जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग से लोगों को खूब हंसाया है। अब ऐसे में शरमन का यह कहना कि एक कलाकार के तौर पर वह कॉमेडी में नहीं बल्कि ड्रामा में माहिर है, वाकई में हैरान कर देने वाला है। आईएएनएस संग इस पर बात करते हुए शरमन ने कहा, “मुझे लगता है कि ड्रामा मुझमें स्वाभाविक रूप से है। मैं इसे अधिक सहजता के साथ कर लेता हूं। कॉलेज के नाटकों से जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी, तो मैं इसमें काफी सहज था। मुझे इसे अधिक समझना या सीखना नहीं पड़ा। कॉमेडी की जगह यह मुझे अधिक सही ढंग से करने आया।” उन्होंने आगे बताया, “मैं कॉमेडी में भी अच्छा था, लेकिन मुझे इसकी बारीकियां सीखनी पड़ीं। थिएटर के अपने अनुभव के साथ मुझे इन बारीकियों पर काम करने का भरपूर मौका भी मिला। जब मैं कॉमेडी में बारीकि की बात करता हूं, तो मैं इसकी टाइमिंग पर बात कर रहा होता हूं। आमतौर पर, अगर आप एक सेकेंड से चूक जाते हैं, तो कॉमेडी एक जैसी नहीं रहती है। मैं इस बात को सीख सका, इसके लिए थिएटर का शुक्रिया।”