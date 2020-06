एक साथ दो फिल्मों ‘काबिल’ और ‘सुपर 30’ के प्रमोशन में व्यस्त ऋतिक रोशन

बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन आजकल काफी बि़ज़ी चल रहे हैं। वे इन दिनों दो फिल्मों के प्रमोशन में व्यस्त हैं। उनकी फिल्म ‘काबिल’ जो भारत में तो रीलीज हो ही चुकी है, लेकिन अब चीन में रीलीज होने जा रही है। वहीं भारत में ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म है ‘सुपर 30’ जो बिहार के प्राईवेट शिक्षा देने वाले आनंदकुमार के जीवन पर आधारित है।

ऋतिक रोशन की फिल्म ‘सुपर 30’ बिहार के प्राईवेट ट्यूशन करने वाले आनंदकुमार पर आधारित है। रविवार को ऋतिक ने इस फिल्म का पोस्टर रीलीज किया। पोस्टर ट्वीट करते हुए ऋतिक ने लिखा, ‘हकदार बनो!’ बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर ४ जून को रीलीज हो रहा है, जिसका ऋतिक के प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है।

वहीं ‌ऋतिक की चीन में रीलीज हो रही फिल्म ‘काबिल’ के लिये वे बाकायदा चीन गये हुए हैं। वहां उन्होंने अंतरर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार जैकी चैन के साथ मुलाकात की और कुछ समय बिताया। ऋतिक ने जैकी चैन के साथ मुलाकात की कुछ यादगार तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं।

Meeting @EyeOfJackieChan was a revelation at so many levels. Incredible experience. Inspired. #kaabilinchina pic.twitter.com/ftoGIcHwRu

— Hrithik Roshan (@iHrithik) June 1, 2019