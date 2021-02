हिना खान ने शेयर किया अपना बोल्ड लूक

मुंबई, 11 फरवरी (आईएएनएस)| अभिनेत्री हिना खान ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर प्रशंसकों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। इंस्टाग्राम पर मोनोक्रोम तस्वीर के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, “चलिए मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करती हूं।” View this post on Instagram A post shared by HK (@realhinakhan) वह शॉर्ट्स के साथ स्पोर्टिग फिशनेट, घुटने की लंबाई के जूते और एक ओवरकोट पहनी नजर आ रही हैं। हिना ने शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ छोड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन पूरे किए हैं। इस दौरान उन्होंने कांस रेड कार्पेट पर कदम रखा, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में स्टार बनकर उभरीं, भारतीय टेलीविजन पर सबसे अधिक भुगतान किए जाने वाले सितारे के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की।