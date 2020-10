क्या अपने देखा PPE किट पहने डॉक्टर का यह डांस, ऋतिक भी कर चुके तारीफ

इंटरनेट पर आए दिन कई वीडियो अपलोड होते रहते है। कॉमेडी, मोटिवेशनल कई तरह के वीडियो हम हर दिन देखते है। ऐसा ही एक मजेदार वीडियो आज कल सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है।

PPE किट पहनकर डॉक्टर ने किया डांस

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक डॉक्टर संपूर्ण रूप से PPE किट पहनने के बाद फिल्मी गाने पर डांस करते हुए दिख रहा है। आसाम के एक डॉक्टर ने कोरोना से लड़ रहे मरीजों के चहरे पर स्माइल लेने के लिए मशहूर डांसर और अभिनेता ऋतिक रोशन के वॉर मूवी के घुंघरू गाने पर डांस किया था।

इस वीडियो को अब तक 8.54 लाख से भी अधिक बार ज्यादा देखा जा चुका है। 51 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया और 12 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया है। डॉ. अरूप नाम में इस डॉक्टर का यह वीडियो उन्हीं के मित्र डॉ. सैय्यद फेजान ने किया था।

ऋतिक ने कि डांस की जमकर तारीफ

डॉ. आरूप का यह वीडियो वायरल होते होते ऋतिक तक भी पहोंचा था। जिन्होंने वीडियो में आरुप के डांस को देखकर काफी खुशी व्यक्त की है। ऋतिक ने कहा कि वह एक दिन जरूर आसाम जाकर डॉ. अरूप से डांस सीखेगे।

Tell Dr Arup I’m gonna learn his steps and dance as good as him someday in Assam . Terrific spirit . 🕺🏻 https://t.co/AdBCarfCYO

— Hrithik Roshan (@iHrithik) October 19, 2020