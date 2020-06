ऐसी पोस्ट जिसके बाद मोदी समर्थकों के निशाने पर आ गये महेश भट्ट

बॉलीवुड निदेशक महेश भट्ट अपनी राजनीतिक विचारधारा को खुलकर बयां करने के लिये जाने जाते हैं। कई बार इस कारण वे विवाद का केंद्र भी बन जाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक ऐसी पोस्ट शेयर की जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीत के बाद महेश भट्ट ने खोजी पत्रकार राणा अयूब का एक लेख शेयर किया था जो अमेरिका की टाईम मेगेजिन के लिये लिखा गया था। इस लेख में राणा अयूब ने लिखा कि एनआरसी पोलिसी, भीड़ द्वारा गौ रक्षा के नाम पर हत्या और ध्रुवीकरण की कोशिशों के कारण देश का एक बड़ा समाज अपने भविष्य को लेकर चिंतित है।

“Aisse Dastoor Ko

Subhae Beynoor Ko

Mein Nahin Maanta

Mein Nahin Jaanta” – Modi has unleashed dangerous Hindu nationalist ideas. They’ll only get stronger with a second term” https://t.co/XNkXwfyAmr

— Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) May 25, 2019