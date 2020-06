लाकडाउन में गांव के घर में भाई-बहन के मस्ती भरे डांस से सब हैरान

मुंबई (ईएमएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनी माथुर ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भाई-बहन अपने गांव में जबरदस्त तरीके से डांस कर रहे हैं। वीडियो में इन दोनों का डांस देखकर हर कोई हैरान है। वहीं, एक्ट्रेस मिनी माथुर के द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो फैन्स को खूब पसंद आ रहा है।

वीडियो को शेयर करते हुए मिनी माथुर ने लिखा, “हां, आज सुबह मुझे यही देखने की जरूरत थी। उन लोगों को बहुत सारा प्यार, जो 2020 में भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं।”

Yes! This is what I needed to see this morning!! So much love to everyone who is trying to stay positive through 2020. https://t.co/dhbEoDGh6Z

— Mini Mathur (@minimathur) June 1, 2020