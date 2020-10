ड्रग्स कनेक्शन : रिया को मिला सशर्त जमानत, शोविक की जमानत याचिका रद्द

सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पूरा देश आहत है। इस बीच रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है।

ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है, किंतु रिया के भाई शोविक की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। ड्रग पेडलर बासित परिहार की जमानत भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है।

रिया को एक लाख रुपए और पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। रिया को मुंबई के बाहर जाने के लिए स्वीकृति लेनी होगी और जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो उपस्थित रहना होगा।

11 सितम्बर को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने इन पांचों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया था। इसके बाद सभी को बॉम्बे हाईकोर्ट के अधीन रखा गया था।

29 सितम्बर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा था। रिया को एनसीबी ने 8 सितम्बर को गिरफ्तार किया। रिया पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप है। रिया और उसके भाई की कुछ ड्रग्स पेडलर के साथ चैट भी सामने आई थी।

Maharashtra: Samuel Miranda & Dipesh Sawant granted bail by Bombay High Court. Abdul Basit’s bail plea rejected.

Narcotics Control Bureau (NCB) had arrested them in connection with a drugs case. https://t.co/TBCLt1Cblx

— ANI (@ANI) October 7, 2020