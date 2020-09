धारावाहिक के इस सीन पर दिमाग मत लगाना, जो दिखाएं देख लो!

हिंदी धारावाहिक इंडस्ट्रीज आए दिन किसी न किसी कारणों से चर्चा में रहती है। इन सब में सबसे बड़ी वजह इन धारावाहिकों में दिखाए जाने वाले बिना सर पैर वाले कुछ दृश्य रहते है। आपको बता दें कि हिंदी धारावाहिकों में इच्छाधारी नाग और नागिन, इच्छाधारी मक्खी, जादुई भैसा, अजीबोगरीब हत्याकांड जैसे उलूल-जुलूल दृश्य देखे जा चुके है। अब एक बार फिर एक ऐसा ही कुछ देखने को मिला।

हाल ही में इश्क में मरजावां 2 की एक क्लिप वायरल हुई है। टीवी अभिनेता हेल्ली शाह द्वारा निभाए जा रहे पात्र का पैर गलती से एक सूटकेस से टकरा जाता है फिर उसका सर दीवार के से टकरा जाता है, और फिर वो लड़की सूटकेस में गिर जाती है। ये देखकर ही अचरज होता है कि कैसे एक अच्छी भली लड़की एक सूटकेस में समा जाती है। इसके बाद एक व्यक्ति इस बैग को बंद करके स्विमिंग पूल में ले जाकर फैक देता है। इस बीच, शो में एक और चरित्र, जो राहुल सुधीर द्वारा निभाया गया है, सूटकेस में फंसी महिला की तलाश कर रहा है।

ये देखकर तो लोग हक्के बक्के रह गए है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे है। कुछ कमेंट्स

Important Learning from this Kidnapping: 1. Social Distancing is maintained during pandemic. 2. How to get self Kidnapped. 3. Get yourself self fit n fold in Suit case. 4. Stay calm, do not shout (May be pandemic time, so no panic)

Actually the media people are now taking Indian viewers for granted ,they will serve anything on the name of entertainment why because people are watching these shows that's what their TRPs are showing .Now either the TRPs are wrong or something really serious has happened to us.

— shweta kumari (@sahn_shweta) September 24, 2020