‘कपल चैलेंज’ के चक्कर में मत पड़ना, आपकी तस्वीरें गलत हाथों में जा सकती हैं!

फ़ेसबुक के ‘कपल चैलेंज’ कर रहा है ट्रेंड, मोरबी-पुणे पुलिस ने लोगों को किया आगाह

सोशल मीडिया जितना ही मनोरंजन देता है उतना ही नुकसानदायक भी है। फिलहाल फेसबुक पर इन दिनों ‘कपल चैलेंज’ अभियान की धूम मची है। जिसमें कि लोग अपना और अपने पत्नी या प्रेमिका या सहयोगी का फोटो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन यह पोस्ट करना उनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। आशंका है कि इस प्रकार के पोस्ट किये फोटो का दुरुपयोग हो सकता है। किसी के चेहरे को मोर्फ करके अन्य किसी का फोटो चिपकाया जा सकता है। फेसबुक में इस प्रकार की चैलेंज से भ्रमित होकर लोग कपल के फोटो या अपने पर्सनल फोटो भी अपलोड कर रहे हैं।

हालांकि यह नहीं करना चाहिए। कई शहरों की पुलिस ने फेसबुक यूजर्स से ऐसा न करने को कहा है। मोरबी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्होंने फोटो अपलोड किए हैं तो उन्हें तुरंत ही डिलीट कर देना चाहिए। साइबर क्राइम के नियमों को संपूर्ण तौर से समझें बुझे बिना सोशल मीडिया का उपयोग करना नुकसानदायक है और लोग इस तरह से धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। लोगों को एक बार इससे होने वाले नुकसान और लाभ को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना चाहिए।

उधर पुणे पुलिस ने भी फेसबुक यूजर्स से कपल चैलैंच के खतरों के प्रति आगाह किया है। इसके लिये पुलिस ने बाकायदा ट्वीट करके सचेत किया है कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार शेयर किये गये फोटो का उपयोग साइबर क्राइम के लिये किया जा सकता है।

Think twice before you post a picture with your partner. A ‘cute’ challenge can go wrong if not cautious! #BeAware pic.twitter.com/oJkuYdlBWZ

— PUNE POLICE (@PuneCityPolice) September 24, 2020