‘दिल बेचारा’ रिव्यु : जीवन जीने की कला सिखाती हैं सुशांत की ये अंतिम फिल्म

एक था राजा, एक थी रानी … दोनों मर गए ख़त्म कहानी … यह फिल्म दिल बेखर की कहानी है।

सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 1.5 महीने बाद, अभिनेता की अंतिम फिल्म “दिल बेचेरा” देश-विदेश में ओटीटी प्लेटफार्मों पर एक साथ रिलीज हुई है। सुशांत के प्रशंसकों को उनकी अंतिम फिल्म बहुत पसंद आएगी। फिल्म की कहानी, अभिनेताओं के अभिनय और एआर रहमान के संगीत दिल को छू रही है। फिल्म प्रसिद्ध उपन्यासकार जॉन ग्रीन की पुस्तक “द फॉल्ट इन आवर स्टार्स” पर आधारित है। फिल्म पूरी तरह से देसी टच के साथ बनाई गई है और फिल्म दिल को छू जाती है। फिल्म भावना और हल्की कॉमेडी पर आधारित है और यही इस फिल्म की यूएसपी है। सुशांत सिंह के साथ संजना संघी भी अपने किरदार के साथ न्याय करती हैं।

“दिल बेचारा” की कहानी

कहानी की शुरुआत जमशेदपुर में रहने वाले कैंसर रोगी किजी बसु (संजना सांघी) से होती है। उसे अपने जीवन के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं और वह अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन तभी मैनी यानि सुशांत सिंह राजपूत उसकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं। मैनी रजनीकांत के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। वह भी ऑस्टियो सारकोमा कैंसर से पीड़ित हैं। लेकिन वह किजी बसु की तरह शिकायत नहीं करता है, वह सिर्फ इसका आनंद लेता है। मेनी से मिलने के बाद किज़ी की ज़िंदगी बदल जाती है और वह भी ज़िंदगी का मज़ा लेने लगती है। मौत से लड़ते हुए, किज़ी और मैनी दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। मैनी हमेशा से ही किज़ी के सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक रहे हैं। किजी प्रसिद्ध गायक अभिमन्यु वीर यानी सैफ अली खान से मिलने का सपना देखती हैं। मैनी के कारण उसका सपना भी साकार होता है। लेकिन इस बीच मैनी ने किजी को जीवन जीने का तरीका सिखाया और फिर वह दुनिया को अलविदा कह के चल दिया। फिल्म का आखिरी पल आपको रुला देगा।

क्यों देखें इस फिल्म को

सुशांत और संजना की इस फिल्म की कहानी दिलों छू रही है! अगर हम अभिनय के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही बेहतरीन हैं। यह सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म है। फिल्म देखकर ऐसा लगेगा ही नहीं कि स्क्रीन पर हमें हंसने और रुलाने वाला व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं है। अब उनकी कोई भी फिल्म भविष्य में नहीं आएगी। सुशांत ने मैनी की भूमिका को जिस बखूबी के साथ निभाया हैं, आप उसका एक पल भी खोना नहीं चाहेंगे।

आप फिल्म देखने के बाद महसूस करेंगे कि सुशांत जैसे अभिनेता के चले जाने से बॉलीवुड पर भारी असर पड़ा है । सुशांत के अलावा संजना सांघी, स्वस्तिका मुखर्जी, शशवता और साहिल वेदा ने भी अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। सैफ अली खान भी एक विशेष भूमिका में नजर आ रहे हैं। एक निर्देशक के रूप में मुकेश छाबड़ा एक छाप छोड़ने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। आर रहमान ने हमेशा की तरह ही बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया है।

