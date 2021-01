गज़ब के सनी लियोनी के फुटबॉल स्किल्स, क्या आपने देखे?

मुंबई, (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी ने रविवार को अपने सोशल मीडिया फैंस को अपने फुटबॉल स्किल से हैरान कर दिया। सनी ने अपने सत्यापित फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर की, जहां वह एक बगीचे में फुटबॉल का अभ्यास करते हुए दिखाई दे रही हैं।शेयर क्लिप को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, “न केवल एक सुंदर चेहरा ..बल्कि स्किल भी पाई हूं।” View this post on Instagram A post shared by Sunny Leone (@sunnyleone) अभिनेत्री ने हाल ही ‘स्प्लिट्सविला 13’ पर काम शुरू करने के लिए केरल के लिए उड़ान भरा था। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, “मैं जल्द ही केरल के लिए रवाना हो जाऊंगी, क्योंकि स्प्लिट्सविला की शूटिंग होने जा रही है। यह एक ऐसा शो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं 2014 से इसका हिस्सा रही हूं। स्प्लिट्सविला की शूटिंग घर वापस आने जैसा है। इस शो को शुरू करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती।” अभिनेत्री ने पिछले महीने शहर में अपने पहले काल्पनिक वेब शो ‘अनामिका’ के पहले शेड्यूल की शुरुआत की थी। सीरीज विक्रम […]