सोनू सूद और अक्षय कुमार को भारत रत्न देने की मांग

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना को मात देने के लिए रात-दिन लड़ रहे हैं। दूसरी ओर बॉलिवुड के फिल्म सितारे लॉकडाउन के कारण जरुरतमंदों को मदद कर रहे हैं। जिसमें सोनू सूद से लेकर सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगण समेत अन्य कलाकारों द्वारा जरुरतमंदों को मदद की गई है।

इस दौरान सोनू सूद और अक्षय कुमार के प्रशंसक उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। सोनू और अक्षय की तस्वीरें भी उनके प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा था कि ये दोनों सितारे अपने कैरियर में भी अव्वल हैं और दोनों ने वर्तमान की कोरोना जैसी परिस्थिति में लोगों की जिस तरह मदद की है उसे देखते हुए लगता है कि वे भारत रत्न के लायक हैं।

Main two person whom I luv the most both are great actors and a adore persons. Really they deserve BHARAT RATNA@akshaykumar @SonuSood pic.twitter.com/GBK3wDGuEI

— TEJAS PRATAP SINGH (@TEJASPRATAPSIN7) June 26, 2020