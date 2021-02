दीपिका ने साझा किया फैंस के साथ अपना ‘वीकेंड मूड’

मुंबई, 14 फरवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना वीकेंड मूड साझा किया। अभिनेत्री ने शनिवार इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें अभिनेत्री ग्रे स्वेटशर्ट पहने हुईं एक रेस्तरां में बैठी दिखाई दे रही हैं। अपने लुक को पूरा करने के लिए अभिनेत्री को चश्मा पहने हुए देखा जाता है और उन्होंने अपने बालों को पीछे की तरफ बांध रखा है। उन्होंने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, “वीकेंड मूड!” View this post on Instagram A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) अभिनेत्री इस साल अपने कई प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी व्यस्त हैं। वह शकुन बत्रा की आने वाली अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगी, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे भी हैं। अभिनेत्री फिल्म 83 में प्रभास के संग भी दिखाई देंगी, वहीं वे ऋतिक रोशन के साथ फाइटर फिल्म में स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी।