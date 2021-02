दीपिका ने बहन अनीशा को दी जन्मदिन की बधाई; लिखा ये प्यारा संदेश

मुंबई, 3 फरवरी (आईएएनएस)| दीपिका पादुकोण ने बुधवार को अपनी बहन अनीशा पादुकोण को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री ने अनीशा को उनके जीवन की एंकर होने और जमीन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दिया। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “2.2.2021। मेरे जीवन की एंकर होने के लिए और मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखने के लिए धन्यावाद। जन्मदिन मुबारक हो छोटी। तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। हैशटैग हैप्पी बर्थडे अनीशा पादुकोण।” View this post on Instagram A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) अभिनय की बात करें, तो आने वाले समय में दीपिका कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाली हैं, जिनमें से एक अभिनेता प्रभास के साथ नाग अश्विन की अगली फिल्म है। इसके अलावा, वह फिल्म ‘द इंटर्न’ में भी शामिल हैं। इसके साथ ही दीपिका ने हाल ही में ऋतिक रोशन के साथ अपनी अगली एक्शन-फिल्म ‘फाइटर’ की भी घोषणा की है।