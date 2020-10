खूब पढ़ा और साझा किया जा रहा है सुशांत पर लिखा चेतन भगत का ये ट्वीट

चेतन भगत की रचनाओं पर से कई फिल्म बन चुके हैं। थ्री इडियट्स जैसी सुपरहिट फिल्म भी इनकी ही स्टोरी पर से बनी थी। चेतन भगत ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में खुलकर बोला है। लोग इनकी ट्विट को काफी पसंद कर रहे हैं।

हमेशा बेधडक़ और नीडर विचार पेश करके विवादों में रहनेवाले लेखक चेतन भगत का एक ट्विट सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। भगत ने सुशांत सिंह को प्रेम करने की बात भी लिखी है और राजनेताओं को प्रेम करने की भी बात लिखी है। वे कई बार समकालिन विषयों पर भी बोलते दिखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद चेतन भगत ने कई बार अपने विचार पेश किए थे। लोग चेतन भगत की ट्विट पर कॉमेन्ट्स की बारिश कर रहे हैं।

चेतन भगत ने वर्तमान में एक ट्विट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे पसंद करने के लिए मत कहना, ना मुझे नफरत करना सिखाएं, हमेशा याद रखें कि हम सभी भारतीय हैं। उन्होंने लिखा कि सुशांतसिंह को प्रेम करता हूं, मैं बॉलीवुड को प्रेम करता हूं, मैं ऐसे लोगों को प्रेम करता हूं जो सुशांत की परवाह करते हैं, मैं भारत को प्रेम करता हूं। मैं महाराष्ट्र को प्रेम करता हूं, मुझे लेफ्ट और राइट के अच्छे तर्क-वितर्क की बात पसंद है, मुझे बीजेपी और कांग्रेस के अच्छे नेता पसंद हैं। चेतन भगत का यह ट्विट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और लोग इसका प्रतिसाद भी दे रहे हैं।

सुशांत सिंह राजपूत के बाद बॉलीवुड लगातार चर्चा में है। विशेष तौर पर जांच में ड्रग्स का एंगल शामिल हुआ। ड्रग्स की जांच में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्घा कपूर जैसे कई कलाकारों के नाम सामने आए, बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री कंगना रनौत भी हमेशा बुलीवुड की निंदा करती रही हंै। चेतन भगत ने भी सुशांत सिंह के मामले में अपने विचार बेधडक़ पेश किया था।

I love Sushant

I love Bollywood

I love people who care for Sushant

I love India.

I love Maharashtra.

I love a well argued point of view, left or right.

I love good leaders, BJP or Congress.

Don’t make me choose. Don’t make me hate. And remember, ultimately we are all Indian.

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) October 9, 2020