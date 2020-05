दिहाड़ी मजदूरों के लिये रियल लाइफ ‘हीरो’ बना बॉलीवुड का ‘विलन’!

Bollywood’s villain becomes a real life ‘hero’ for daily wage laborers!

अभिनेता प्रकाश राज की दरियादिली, अपने फार्म पर 44 दिनों तक मजदूरों को दी शरण

बॉलीवुड एवं दक्षिण भारतीय फिल्मों में खलनायक से लेकर चरित्र अभिनेता के रूप में मशहूर प्रकाश राज एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार खबरों में आने का कारण है उनके द्वारा लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों को की गई मदद। बता दें कि प्रकाश राज के फार्म पर पिछले 44 दिनों से दिहाड़ी मजदूर शरण लिये हुए थे। अब तेलंगाना सरकार द्वारा व्यवस्था किये जाने पर ये मजदूर अपने घरों को जा सकें हैं। उनके यहां 31 मजदूर ठहरे हुए थे।

प्रकाश राज सामाजिक कार्यों में बढ़चढ़ कर आगे रहते हैं। इतना ही नहीं सांप्रत मुद्दों पर अपनी राय भी बेबाकी से रखते हैं। कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने अपने फार्म पर दिहाड़ी मजदूरों को शरण दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अपने यहां मजदूरों को शरण देकर वे खुश हैं। मुझे उनकी याद आयेगी। मजदूरों की कहानियों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक साथी नागरिक के रूप में मुझे उन्हें मदद करने में गर्व महसूस हो रहा है।

Thank u @KTRTRS @TelanganaDGP for the safe passage ..44 days of sheltering them n sharing my farm ..I’m gonna miss them… learnt a lot from their stories of life n love ..im proud as a fellow citizen that I didn’t let them down .and I instilled hope n celebrated sharing .. bliss pic.twitter.com/GmFF5NdwjI — Prakash Raj (@prakashraaj) May 6, 2020

प्रकाश राज अपने परिवार के साथ अपने फार्म पर लॉकडाउन बिता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कुदरत के सानिध्य में परिवार के साथ समय बिताना एक सुंदर अनुभव है।

Life in my farm… basking in nature’s pace.. just listening to it …life is beautiful… pic.twitter.com/TES9Mxoiwr — Prakash Raj (@prakashraaj) April 28, 2020

उन्होंने अपने बेटे के खेत के आम और गाय के बछड़े के साथ बिताये लम्हे भी शेयर किये।