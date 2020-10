गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के खिलाफ अदालत पहुंचे बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर्स

सुशांत सिंह की मौत के के मामले में रिपोर्टिंग के दौरान कुछ चैनलों की ओर से चलाए गए अभियान का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।

बॉलीवुड एसोसिएशन और 34 बॉलीवुड निर्माताओं ने हाईकोर्ट में इस बारे में गुहार लगाते हुए चैनलों पर अपमानजनक टिप्पणी रोकने की मांग की है। साथ ही बॉलीवुड के कलाकारों की मीडिया ट्रायल रोकने की भी मांग की है। 12 अक्टूबर के रोज दिल्ली हाईकोर्ट में एक सिविल केस दाखिल किया गया है। जिसमें कि 4 बॉलीवुड इंडस्ट्री और 34 फिल्म निर्माताओं ने दो बड़े चैनल के एंकर के सामने केस दाखिल किया है।

केस दाखिल करने वाले लोगों में सलमान खान फिल्म, आमिर खान प्रोडक्शन, अजय देवगन फिल्म,धर्मा प्रोडक्शन और फरहान अख्तर का एक्सल एंटरटेनमेंट शामिल है। बॉलीवुड के फिल्मकार ने अपनी अर्जी में कहा है कि बचाव पक्ष के टेलीविजन नेटवर्क 1994 के अंतर्गत के नियमों का पालन करें और बॉलीवुड के लिए किए गए अपमानजनक को वापस ले। बताया जा रहा है कि बीते दिनों कई चैनलों पर बॉलीवुड के ज्यादातर लोग नशा करते हैं।

[BREAKING] Suit has been filed before Delhi High Court by four Bollywood industry Assns & 34 leading Bollywood producers AGAINST

Republic TV

Arnab Goswami

Pradeep Bhandari

Times Now

Rahul Shivshankar

Navika Kumar @navikakumar @pradip103 @RShivshankar #ArnabGoswami pic.twitter.com/NXAP4w1Uvp

— Bar & Bench (@barandbench) October 12, 2020