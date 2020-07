बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने शेयर किया अपने फॉर्म हाउस का वीडियो, देखें

फैंस को काफी पसंद आ रहा

मुंबई (ईएमएस)। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र लॉकडाउन के दौरान अपने फॉर्म हाउस पर वक्त बिता रहे हैं।धर्मेंद्र अक्सर अपने फार्म पर उगाए फलों और सब्जियों की तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ साझा करते हैं। हाल ही में धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है।

वीडियों में फिल्म इंडस्ट्री के हीमैन अपने फार्म का सुंदर नजारा दिखाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में धर्मेंद्र डूबता हुआ सूरज दिखा रहे हैं,धर्मेंद्र के फार्म का यह खूबसूरत नजारा फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

At my farm….Reflection of sunset 🌅 on the cloudy East…… pic.twitter.com/of9sVJgcXW

