जानें महानायक अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी के अवसर पर क्या कहा?

मुंबई, 13 जनवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड हस्तियों ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कदम रखा और देशवासियों को बिहू, लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल त्योहारों की शुभकामनाएं दीं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा, “हैप्पी लोहड़ी . समृद्धि और शांति।” T 3782 – Happy Lohri .. prosperity and peace .. 🙏 pic.twitter.com/KEGpau2DKO — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 13, 2021 अनन्या पांडे ने ट्वीट किया, “लोहड़ी के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को अच्छे स्वास्थ्य के साथ ढेरों शुभकामनाएं।” काजोल, कंगना रनौत, तापसी पन्नू, दिलजीत दोसांझ, और रकुल प्रीत सिंह ने भी लोहड़ी के त्यौहार पर फैंस को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।श्रद्धा कपूर ने पंजाबी में शुभकामनाएं देते हुए कहा, “सारेया नू लोहड़ी दियां लख लख वधैयां!” प्रीति जिंटा ने पोस्ट किया, “आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं।” Happy Lohri to all of you who celebrate. Love and light always ❤️ #Lohri #HappyLohri #लोहड़ी pic.twitter.com/tUKQ8xaQ5I — Preity G Zinta (@realpreityzinta) January 13, 2021 सुनील ग्रोवर ने व्यक्त किया, “लोहड़ी दियां वधैयां!” Lohri diyan Vadhaiyaan! 🔥 — Sunil Grover (@WhoSunilGrover) January 13, 2021 राहुल ने लिखा, “सारेया नू लोहड़ी दियां लख […]