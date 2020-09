बॉलीवुड सितारों के ड्रग्स के झमेले के बीच मि. परफेक्शनिस्ट आमिर खान दिल्ली की सड़कों पर फिल्म शूट कर रहे

आजकल बॉलीवुड का नाम लेते ही ड्रग्स लेने वाले फिल्म स्टार के चेहरे सामने आ जाते हैं। उनमें से कुछेक आजकल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में व्यस्त हैं, तो कुछेक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों पर बहस करते या कंगना रनौत के ट्वीट के जवाब देकर उनसे उलझते नजर आ रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड का एक बंदा है जो अपने काम में व्यस्त है। जी हां, बॉलीवुड के मि. परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘लाल सिंह चढ्ढा’ की शुटिंग में व्यस्त हैं। फिल्म का अधिकांश हिस्सा विदेशी लोकेशन पर शूट हो चुका है। अब बाकी का हिस्सा भारत में ही शूट होगा। इसी क्रम में आमिर खान इन दिनों दिल्ली में हैं। दिल्ली की सड़कों में अपनी फिल्म की शुटिंग करते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया है। Here’s a video of @aamir_khan on the sets of #LalSinghChaddha#Aamirkhan #ViralVideo #Bollywood #bollywoodactress #KareenaKapoorKhan #shootingtime #shooting #celebs #bollywood #bollywoodupdates #viralvideos #tadkabollywood #punjabkesari pic.twitter.com/WTNFKqOe7U — Tadka Bollywood (@Onlinetadka) September 26, 2020 आमिर खान इस वीडियो में अपने फिल्म प्रोडक्‍शन स्टाफ के […]