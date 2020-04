अजय देवगन के घर पहुंचा बॉडीगार्ड, PH मोदी ने भी जिसका तारीफ

मुंबई(ईएमएस)। इस लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद पड़ा है, अजय देवगन को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड मिल गया है। उनके इस नए बॉडीगार्ड का नाम है सेतु और अपने इस नए बॉडीगार्ड का उन्होंने एक मजेदार वीडियो भी शेयर किया है।

अजय देवगन के इस वीडियो की पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रशंसा भी की है। अजय देवगन के इस वीडियो में जो शख्स खुद को अजय देवगन का बॉडीगार्ड बता रहा है वह कोई और नहीं बल्कि खुद अजय देवगन ही हैं।

Dhanyawad @PMOIndia @narendramodi for creating a personal bodyguard for every Indian to fight COVID-19. #SetuMeraBodyguard hai aur aapka bhi.

Download @SetuAarogya now!

#IndiaFightsCoronahttps://t.co/fU7MfKfDwM pic.twitter.com/MHi7SMSTGD

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) April 22, 2020