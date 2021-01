कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड में गुरु रंधावा के नाक से आया खून

मुंबई, (आईएएनएस)| पंजाबी गायक गुरु रंधावा को कश्मीर में माइनस 9 डिग्री सेल्सियस की शूटिंग के दौरान नाक से खून आ गया। गुरु ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह एक टक्सीडो पहने हुए नजर आ रहे हैं और उनकी नाक से खून निकल रहा है। उनके पीछे बर्फ से ढके पहाड़ देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा, “माइनस 9 डिग्री सेल्सियस पर शूट करना मुश्किल है, लेकिन हार्ड वर्क ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। हमने कश्मीर में बेहतरीन शूटिंग की।” गुरु कश्मीर में अपने नए गाने के वीडियो की शूटिंग कर रहे थे। ‘अभी ना छोड़े मुझे’ संगीत वीडियो में अभिनेता मृणाल ठाकुर भी हैं। View this post on Instagram A post shared by Guru Randhawa (@gururandhawa)