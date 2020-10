बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह! इस बच्चे का वीडियो देखकर मजा आ जायेगा!

महानायक ने भी किया शेर, जानें क्या टिप्पणी की

आजकल सोशल मीडिया पर कब क्या वारयल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इस वीडियो को ही देख लें। इसमें एक पांच वर्षीय बच्चा अपने पिता के सुर में सुर मिला रहा है। अदांज ऐसा कि कह सकते हैं, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह! वीडियो में बच्चे के पिता को हारमोनियम बजाते हुए दिखाया गया है और बच्चा अपने पिता को फोलो करते हुए उनकी गायी हुई पंक्तियों को दोहरा रहा है, और कभी स्वतः ही आगे की पंक्तियां भी गाने लगता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ही समय में 24000 से अधिक बार देखा जा चुका है। इस वायरल वीडियो में बच्चा शास्त्रीय गीत गाते हुए सुना जा सकता है।

रोचक बात यह है कि वीडियो में पिता जिस लहजे में सुर छेड़ते हैं, नन्हां बेटा भी उसी लहजे में उसे आगे बढ़ैता है। इस बीच, यदि बच्चा महसूस करता है कि उसके पिता के हारमोनियम की गति बढ़ गई है, तो बच्चा अपने पिता को टोकते हुए उन्हें धीरे-धीरे गाने ही हिदायत भी देता है।

T 3694 – Child is the Father of Man ! pic.twitter.com/iO8G9URmUz

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 19, 2020