बिग बॉस 6 की कन्टैस्टैंट सपना भवनानी ने पाकिस्तानी PM से सिंध बुलाने की अपील की

सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट और एक्स-बिग बॉस कन्टेस्टेंट सपना भवनानी का एक ट्वीट चर्चा में है। इस ट्वीट में सपना ने कहा है कि उन्होंने सिंधुस्तान नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। लेकिन उन्हें पाकिस्तान स्थित सिंध का वीजा नहीं मिल रहा है। इसलिए सपना ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से उन्हें सिंध बुलाने की अपील की है।

सपना भवनानी ने ट्वीट किया: इमरान खान सर, मैं भारत में एक डॉक्युमैन्टरी फिल्म निर्माता हूं। मैंने सिंध पर सिंधुस्तान नामक एक डॉक्युमैन्टरी बनाई है। सिंध जाने के लिए दो बार वीजा आवेदन किया, लेकिन मुझे वीजा देने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने सुना है कि आप सबसे अलग हैं और शांति की कामना करते हैं … हम भी यही चाहते हैं। कृपया मुझे और मेरी फिल्म को सिंध के लिए आमंत्रित करें। यही मेरा सपना है।

. @ImranKhanPTI sir i am a documentary filmmaker frm India & have made a documentary on Sindh called @sindhustan i have been rejected twice to get a visa to Sindh but i hear you are different and want peace .. so do we! Please invite me and my film to Sindh .. it is my dream! pic.twitter.com/jF1nLdjQKR

