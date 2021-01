बिग बी ने प्रशंसकों को 7 जनवरी को दी क्रिसमस की बधाई, क्यों?

मुंबई, 7 जनवरी (आईएएनएस)| बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने 7 जनवरी को क्रिसमस की बधाई देकर अपने प्रशंसकों को चौंका दिया। हालांकि इसके बारे में सोशल मीडिया पर अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यही रूसी क्रिसमस की तारीख है। अपने सत्यापित अकाउंट से उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “मैरी क्रिसमस..रूसी क्रिसमस की तारीख 7 जनवरी है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 7 जनवरी को क्रिसमस का हॉलीडे पड़ता है, जबकि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से यह 25 दिसंबर है। रूसी एला यूखिना ने इसकी जानकारी दी है।”

T 3776 – Merry Christmas .. Russian Christmas on Jan 7 .. Christmas holiday-January 7th in the Gregorian calendar. or

December 25, Julian calendar🙏🌹

… as informed by Alla Yukhina , Russian Ef pic.twitter.com/bRiHLNcRPN

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 7, 2021