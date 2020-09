बेंगलुरु : ड्रग्स मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी गिरफ्तार

बेंगलुरु (ईएमएस)। कन्नड़ फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। रागिनी के बेंगलुरु स्थित घर पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा था। रागिनी से ड्रग्स की सप्लाई, इस्तेमाल और खरीद फरोख्त के मामले में क्राइम ब्रांच टीम पूछताछ कर रही है। एक अन्य आरोपी विरेन खन्ना को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। विरेन बड़ी-बड़ी पार्टियों का आयोजन करता था, जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपी को 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। ड्रग्स मामले में रागिनी को मिलाकर अब तक कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ड्रग्स के अवैध व्यापार के सिलसिले में एक सरकारी कर्मचारी और एक रियल एस्टेट के व्यापारी की गिरफ्तारी के बाद रागिनी का नाम सामने आया था। पुलिस का कहना है कि इन लोगों को एक विदेशी मूल का नागरिक ड्रग सप्लाई करता था, जिसकी पहचान कर ली गई है, हालांकि अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। Actress #RaginiDwivedi appears for questioning at Central Crime Branch of on Friday. Photo courtesy: @TOIBengaluru#SandalwoodDrugScandal #SandalwoodDrugRacket pic.twitter.com/3YmhsdX5gx — Bangalore […]