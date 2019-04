ऐवेंजर्स को दाढ़ी वाला कैप्टन अमेरिका पसंद है या बिना दाढ़ी वाला? देखें ये रहा जवाब

मार्वल की नई फिल्म ऐवेंजर्स ऐंड गेम की शूटींग पूर्ण हो चुकी है। फिल्म 26 अप्रेल को थिएटर्स में भी लग जाएगी। अब मार्वल की स्टार कास्ट को जगह-जगह इंटरव्यू के लिए तथा प्रैस कान्फ्रैन्सेज़ के लिए बुलाया जा रहा है।

इस वर्ष की ऐसी फिल्म जिसका दर्शकों को सबसे ज्यादा इंतजार है। मार्वल ऐवेंजर्स ऐंड गेम अब ज्यादा दूर नहीं। इस दौरान चल रहे प्रोमोशन कैम्पेन में काइल बुचैनन द्वारा एक सवाल पूछा गया जिसका जवाब सभी एवेंजर्स को हाथ ऊपर करके समर्थन करके करना था। उन्होंने पूछा कि कैप्टन अमैरिका का कौनसा रूप आपको पसंद है, दाढ़ी के साथ या दाढ़ी के बिना । तो लगभग सबने दाढ़ी के साथ वाले रूप में समर्थन दिया तथा कुछ ने बिना दाढ़ी वाले में भी समर्थन दिया जिसमें कुछ ने दोनों को ही समर्थन दिया।

The Avengers actors were asked to raise their hands if they preferred Bearded or Not Bearded Chris Evans pic.twitter.com/9O8BJq9fZj

— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) April 7, 2019